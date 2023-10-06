بلماضي يحل بأرض الوطن تحسبا لمواجهتي الرأس الأخضر ومصر

حلّ الناخب الوطني، جمال بلماضي، مساء اليوم الجمعة، بأرض الوطن، تحسبا للقاءين الوديين المرتقبين أمام كل من الرأس الأخضر ومصر.

ويرتقب أن يدخل المنتخب الوطني، بداية من الاثنين المقبل 9 أكتوبر الجاري، في تربص ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة. تحسبا لاستقبال الرأس الأخضر. بذات الملعب يوم الخميس الـ 12 من نفس الشهر.

على أن يواصل الخضر تحضيراتهم بقسنطينة، قبل شد الرحال إلى أبو ظبي الإماراتية، تمهيدا لملاقاة المنتخب المصري، في اختبار قوي لرفقاء رياض محرز. يوم الـ 16 أكتوبر الجاري.

للإشارة، فإن الناخب الوطني، جمال بلماضي، سيكون بعد غد الأحد، على موعد مع تنشيط ندوة صُحفية، سيتطرق من خلالها إلى نقاط عديدة بخصوص وديتي الرأس الأخضر ومصر. في تربص سيشهد أول استدعاء لأمين غويري وياسر لعروسي.