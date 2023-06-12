بلماضي يستنجد ببلقبلة لتعويض بوداوي

وجّه الناخب الوطني، جمال بلماضي، الدعوة لهاريس بلقبلة، من أجل الالتحاق بالخضر، بعد تأكد تضييع هشام بوداوي، تربص جوان الجاري بسبب الإصابة.

وكشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” اليوم الاثنين، عبر موقعها الالكتروني، بأن الطاقم الفني للخضر، قام بتسريح بوداوي، من التربص الخاص بمواجهتي أوغندا وتونس. بسبب معاناته من إصابة.

كما أوضح المصدر ذاته بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي. وجّه الدعوة لهاريس بلقبلة. لاعب بريست الفرنسي، من أجل الالتحاق بالخضر، وتعويض زميله بوداوي، الذي سمح له بمغادرة مركز سيدي موسى من أجل التعافي.