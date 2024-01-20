بلماضي يفاجئ بفيغولي وزروقي ويضحي بشايبي

أعلن الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن التشكيلة الأساسية، التي اختارها لمواجهة اليوم السبت، أمام المنتخب البوركينابي.

ويلتقي الخضر بالخيول البوركينابية، بداية من الساعة 15:00 بتوقيت الجزائر، على ملعب “السلام” ببواكي الإيفوارية، برسم الجولة الـ 2 من المجموعة الـ 4 للـ”كان”.

ومثلما انفردت به “النهار” أمس الجمعة، فقد غاب متوسط ميدان أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عن قائمة المباراة بسبب الإصابة التي تلقاها في تدريبات أمس.

وقرر بلماضي تعويض بن ناصر، برامز زروقي، بينما فضل التضحية بفارس شايبي. مفضلا عليه خبرة سفيان فيغولي، بالرغم من اختيار لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني. كأفضل لاعب في المباراة الافتتاحية أمام أنغولا.

كما جدد بلماضي الثقة في ثلاثي الهجوم، بلايلي ومحرز وبونجاح، بالرغم من أن الترشيحات كانت تصب في كفة محمد أمين عمورة، للمشاركة أساسيا بعد غيابه أمام انغولا بداعي العقوبة.

وجاءت التشكيلة الأساسية للخضر على النحو التالي:

ماندريا، عطال، ايت نوري، بن سبعيني، ماندي، فيغولي، بن طالب، زروقي، محرز، بلايلي، بونجاح.