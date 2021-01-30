بلماضي يُتابع قمة البطولة الوطنية

سجل الناخب الوطني، جمال بلماضي، حضوره بمدرجات ملعب 20 أوت 1955، من أجل مُتابعة قمة البطولة بين شباب بلوزداد ووفاق سطيف.

وظهر الرجل الأول في الخضر، رفقة رجل ثقته عبد العزيز بوراس، من أجل الوقوف على مُستوى الرائد ووصيفه.

ودوّن أفضل مُدرب في إفريقيا، مُلاحظات بخصوص نجوم الفريقين، وإمكانية الإعتماد على أحدهم مع الأفناك مُستقبلا.

يُذكر بأن صانع أفراح الجزائريين، كان قد أكد في الأيام الماضية، بأنه سيُتابع بعض مُباريات الرابطة المُحترفة الأولى.

وباشر بلماضي، استعداداته للتربص القادم لأشباله، والذي سيكون شهر مارس القادم، وتتخله مُواجهة زامبيا في تصفيات الكان.