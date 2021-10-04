بلمهدي: تاريخ الشعب الجزائري يحسده عليه كثير من الخلق

قال وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، إن تاريخ الشعب الجزائري يحسده عليه كثير من الخلق، مذكرا بأن أرض الجزائر ارتوت بعبق الشهداء.

وأشار الوزير، في كلمة له خلال افتتاح الندوة الوطنية لإطارات الوزارة، أن البعض يحاول التطاول على مؤسسة الجيش العريقة وعلى الشعب الجزائري العتيد.مؤكدا أن لدينا جيشا منبثقا من الشعب وفي خدمة الشعب.

وقال بلمهدي، إن الجيش الجزائري ليس مجموعة مرتزقة لا هوية لهم سوى جنسية إدارية مكتسبة.

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