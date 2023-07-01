بلوزداد عازمة على تجاوز خيبة الكأس وصراع البقاء يحتدم

تعود اليوم السبت، علجة الرابطة المحترفة الأولى، إلى الدوران ببلوغها الجولة الـ 26، بعد توقف استمر لـ 3 أسابيع، بسبب تاريخ “الفيفا” وتربص الخضر، شهر جوان المنقضي.

وتحمل لقاءات اليوم التي ستنطلق عند الساعة الـ 17:00. في طياتها مواجهات مهمة، أبرزها الصراع المتجدد. بين المتصدر شباب بلوزداد وضيفه أولمبي الشلف. بعد أيام فقط من تتويج الأخير بلقب كأس الجمهورية على حساب أبناء لعقيبة.

ويبحث الشباب عن تضميد جراحه من جهة، وتحقيق انتصار يقربه أكثر من ضمان لقب البطولة من جهة أخرى، وهو المتواجد في الصدارة بـ 54 نقطة، بينما يبحث الشلفاوة بـ 33 نقطة. عن العودة إلى الديار بنتيجة ايجابية تبعدهم أكثر عن منطقة السقوط.

في وقت يبحث فيه الوصيف بـ 46، شباب قسنطينة. عن استغلال وضعية مضيفه نجم مقرة بـ 29 نقطة. من أجل مواصلة حلم المشاركة في دوري أبطال إفريقيا. أمام منافس سيقدم كل شيء لإبقاء النقاط في ملعب “الإخوة بوشليق” والتشبث بآمال البقاء.

مهمات صعبة تنتظر أندية مؤخرة الترتيب

وهو ما يبحث عنه شبيبة القبائل بـ 31 نقطة. في خرجته الصعبة التي ستقوده إلى بشار لملاقاة شبيبة الساورة بـ 37 نقطة. المنتشي بفوز رائع في لقاء متأخر عن الجولة الـ 24 أمام اتحاد العاصمة.

بينما يحتضن ملعب 8 ماي بسطيف، صداما بأهداف متباينة. بين وفاق سطيف بـ 39 نقطة الساعي للتقدم أكثر في سلم الترتيب، وأتليتيك بارادو، صاحب المركز ما قبل الأخير بـ 28 نقطة. والذي سيلعب مصيره في المحترف الأول في لقاء اليوم.

وهو ما ينطبق أيضا على أمل الأربعاء بـ 29 نقطة. والذي سيكون أمام حتمية تخطي عقبة ضيفه اتحاد العاصمة صاحب الـ 39 نقطة، في سبيل التنفس قليلا والابتعاد نسبيا عن منطقة الخطر.

كما يبحث كل من مولودية وهران (34 ن) واتحاد بسكرة (31 ن)، عن نقاط الأمل، حينما يواجهان مولودية البيض واتحاد خنشلة على التوالي، اللذان يتقاسمان المركز السابع بـ 36 نقطة.

وفي آخر لقاءات اليوم سيكون فريق مولودية الجزائر بـ 39 نقطة. في مهمة سهلة أمام شلغوم العيد، صاحب الـ 3 نقاط، في فرصة للنادي العاصمي، لاستعادة توازنه بعد هزيمتي “الكلاسيكو” والداربي.