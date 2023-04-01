بلوزداد والكناري يستهدفان التأهل في صدارة “الشامبينز ليغ”

يختتم ممثلا الجزائر في “الشامبينز ليغ”، شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، سهرة اليوم السبت، مغامرتهما في دور المجموعات، وعين كل منهما على خطف صدارة مجموعته، بعدما ضمنا التأهل مسبقا إلى ربع النهائي.

ويحل الشباب ضيفا ثقيلا على الملعب الأولمبي لـ “رادس”، تحسبا لمواجهة الترجي التونسي، في حين يواجه الكناري الوداد البيضاوي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وينطلق الداربيان المغاربيان، بداية من الساعة الـ 23:00، برسم الجولة الـ 6 والأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

ويتقاسم شبيبة القبائل رفقة الوداد صدارة المجموعة الأولى بـ 10 نقاط لكل منهما، مع أفضلية الأهداف للفريق المغربي، وسيبحث رفقاء المتألق بوعالية، عن تكرار فوزهم ذهابا في 5 جويلية، من أجل التأهل في الصدارة.

أما شباب بلوزداد. المتواجد في وصافة المجموعة الرابعة. برصيد 9 نقاط على بعد خطوة من الترجي التونسي. يسعى للثأر رياضيا من هزيمة الذهاب. والعودة بانتصار من ملعب “رادس” ما يجعل الفريق يتأهل في الصدارة.