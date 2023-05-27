بلوزداد يطمح للدفاع عن لقبه ومقرة لتحقيق المفاجأة

تعرف مساء اليوم السبت، هوية ثاني المتأهلين إلى نهائي كأس الجمهورية لسنة 2023، بعدما حسم أمس الجمعة، أولمبي الشلف أولى البطاقات، بفوزه على شبيبة الساورة.

وعلى ملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطينة. يلتقي حامل آخر نسخة من السيدة الكأس، فريق شباب بلوزداد، بمضيفه نجم مقرة. في لقاء يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات.

ويبقى الشباب المتوج بآخر 3 بطولات وآخر نسخة من الكأس (توقفت لـ 3 سنوات بسبب الوباء). المرشح فوق العادة لحسم بطاقة تنشيط النهائي ومواصلة حلمه نحو حلم التتويج بـ”دوبلي” تاريخي.

إلا أن النجم الذي يصارع من أجل ضمان بقائه في المحترف الأول، سيحاول تحقيق المفاجأة. لاسيما وأنه على مشارف دخول التاريخ في حال تأهله للنهائي الذي سيكون الأول في السيدة الكأس. بعد نهائي كأس الرابطة الذي خسره سنة 2001 لصالح شبيبة القبائل.