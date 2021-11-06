بمشاركة 40 دولة..إفتتاح الطبعة العاشرة لـ “Napec” هذا الإثنين

يشرف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب بعد غد الإثنين، على إفتتاح الطبعة العاشرة من معرض ومؤتمر شمال إفريقيا للبترول “Napec”. على مستوى مركز المؤتمرات محمد بن أحمد بولاية وهران.

ويعتبر “Napec” أكبر معرض تجاري دولي لقطاعي الطاقة والهيدروكربونات على نطاق البحر الأبيض المتوسط ​​والأفريقي. وسيغطي الاتجاهات الاستراتيجية والنهج التقنية ويناقش التحديات والفرص الرئيسية في قطاع الطاقة. وسيجمع ما يقرب من 650 عارضا يمثلون 40 دولة.

كما سيتم تحديد مواعيد المؤتمرات لصالح المشاركين، وسيتناولون بشكل خاص موضوع “الطاقة في شمال إفريقيا: الموارد والتحديات والفرص”. و”موقع الغاز الجزائري في السوق العالمية والمحلية” و”الفرص والتحديات الكبرى لمستقبل القطاع الوسيط والمصب في الجزائر”. وكذلك “التنمية الإقليمية ومستقبل صناعة الغاز الطبيعي المسال وتسويق الغاز”.

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كما شاك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الخميس المنصرم، في أشغال الإجتماع الوزاري الـ 22 لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+).

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وسيخصص هذا الإجتماع الذي يضم 23 دولة “13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة” الموقعة على إعلان التعاون. للتطورات الأخيرة التي لوحظت على المشهد النفطي الدولي.

وكذا الإجراءات التي يجب إتخاذها لدعم التوازن واستقرار سوق النفط. _ حسب المصدر_.

كما سيشارك عرقاب، خلال نفس اليوم في أعمال الإجتماع الـ 34 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي أم أم سي”. والتي سيتعين عليها تقييم، على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير.

وكذا مستوى الإمتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أوت 2021.

للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك تتكون من: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان.

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