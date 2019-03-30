بنوك فرنسا تدعو لوقف العنف ضدها خلال احتجاجات “السترات الصفراء”

دعت البنوك الفرنسية، إلى وقف أعمال العنف، التي سبق وأن استهدفت مئات من فروعها، خلال احتجاجات السترات الصفراء.

وقال، الأعضاء الستة في اللجنة التنفيذية للاتحاد المصرفي الفرنسي، لصحيفة “لوموند” الفرنسية، “لقد آن الأوان بالنسبة للجميع، لكي يدينوا الأعمال التي ترتكب بحق المصارف”.

وأضاف الأعضاء : “من الضروري وقف سلسلة العنف هذه غير المبررة”

كما طالب الأعضاء، بتوفير الشروط لكي يتمكن زملاؤهم، وكذا التجار، من ممارسة أعمالهم بكل أمان وهدوء.

وتابع الأعضاء : “منذ أكثر من أربعة أشهر، تعرضت مئات الفروع الواقعة في أسفل مبان، أو على زوايا طرقات، لأعمال تخريب ونهب واحراق، وتم تهديد موظفينا المصرفيين جسديا”.

ويمثل هؤلاء الأعضاء الستة، رؤساء أكبر المصارف فرنسية، وهي : “بي بي سي أي” و”بي أن بي باريبا”.

وكذا بنك”كريديه موتيويل”، وبنك “بوستال”، و”كريدي اغريكول” و”سوسيتيه جنرال”.

ويجتمع محتجو “السترات الصفراء”، اليوم السبت، في فرنسا، للأسبوع العشرين من على التوالي، للاحتجاج على سياسة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.