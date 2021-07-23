بن باحمد: تكليف خلية عليا لإيصال الأكسجين السائل للمستشفيات.. وإستيراد 6 آلاف مكثف قريبا

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان بن باحمد، عن تكليف خلية عليا بإيصال الأكسجين السائل إلى كل المستشفيات. مؤكدا أن كلا من وزارتي الصناعة والصناعة الصيدلانية سخّرتا المؤسسات الناشطة في صناعة ونقل الأكسجين السائل من أجل تغطية طلب كل الهياكل الاستشفائية.

وحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على الفايسبوك، فقد أكد الوزير أن هناك خلية على مستوى الوزارة الأولى ستتولّى إيصال الأكسجين السائل إلى كل المستشفيات. مضيفا أنّ الأمر لا يتعلق فقط بإنتاج الأكسجين. وإنما بنقله كذلك عبر بلد بحجم قارة. مشيرا إلى ضرورة تغطية كامل الطلبات في ظل العدد الهائل من الهياكل الصحية.

وأوضح الوزير، أن الجزائر تنتج حاليا حوالي 430 ألف لتر يوميا من الأكسجين السائل. وهو ما يمثل ثلاثة مرات معدل الإنتاج سنة 2020. مؤكدا أن هذه الكمية تمثل ما يقارب 400 مليون لتر من الأكسجين الغازي. وهو ما سيمكن من التكفل بعشرات آلاف المرضى. مضيفا أن هناك زيادة قريبة في إنتاج الأكسجين السائل مع شروع متعاملين جدد في النشاط. والذين يوشكون على اتمام منشآتهم للدخول في الانتاج خلال الأسابيع المقبلة. وكشف أنه إضافة إلى هذه القدرات الإنتاجية، تمّ إدراج العديد من عمليات الاستيراد لجلب مكثفات الأكسجين.

وقال بن باحمد، أنه من المقرر استيراد ما يقارب 6000 مكثف خلال الأسابيع القادمة منها حوالي ألف في الأيام القليلة. حيث سيمكن ذلك من معالجة مشكلة المرضى الذين يتم تزويدهم بالأكسجين في المنزل أو في الأماكن التي تفتقد لهياكل العلاج بالأوكسجين.