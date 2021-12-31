بن حمو يُشفى من كورونا ويلتحق بتربص الخضر

شفي مدرب حراس المرمى “محمد بن حمو” من فيروس كورونا المُستجد ليلتحق بتربص المنتخب الوطني الجزائري.

وظهر محمد بن حمو في الجولة الصباحية التي قام بها وفد الخضر بمقر اقامته بالعاصمة القطرية الدوحة.

وكان بن حمو قد أصيب بكورونا ليلة نهائي كأس العرب، ليدخل المستشفى حسب ما كشف عنه صالح باي عبود منذ أيام فقط.

وقرر بلماضي ضم بن حمو للطاقم الفني للمُنتخب الوطني الأول بعد تواجده مع طاقم الخضر الذي شارك في كأس العرب.