بن دبكة: “أتوقع توهج محرز في السعودية والحرارة لن تكون عائقا أمامه”

توقّع الدولي الجزائري، ولاعب نادي الفتح السعودي، سفيان بن دبكة، تألق زميله في الخضر والوافد الجديد على دوري “روشن” رياض محرز، في الموسم المقبل رفقة ناديه الأهلي.

وعبر بن دبكة، في حوار مطول خص به موقع “كووورة” عن سعادته بانضمام محرز إلى نجوم الدوري السعودي، مضيفا: “كجزائري سعيد بتواجد محرز ضمن كوكبة الأسماء العالمية التي انضمت للدوري السعودي.. رياض لديه إمكانات لا يختلف عليها أحد، وأتوقع أن يتوهج مع الأهلي.”

كما استبعد خريج مدرسة نصر حسين داي، أن يجد محرز، صعوبات في التأقلم مع الأجواء الموجودة في السعودية، وأضاف: “لا أعتقد أنه سيواجه أي صعوبات في التأقلم على حرارة الجو في جدة، لأنه معتاد على مثل هذه الأجواء في إفريقيا، لذلك ستكون له بصمة كبيرة، وأتمنى له كل التوفيق.”