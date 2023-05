بن رحمة يخطف جائزة أقوى هدف في “البريميرليغ”

فاز الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، لاعب نادي وست هام الانجليزي، بجائزة أقوى هدف في الموسم الحالي من “البريميرليغ” الذي اختتم أول أمس الأحد.

وأعلن الموقع الالكتروني، لـ”البريميرليغ” الانجليزية، اليوم الثلاثاء، عن تتويج بن رحمة. بجائزة أقوى هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الكروي 2022-2023.

وتوّج لاعب الخضر، بالجائزة بفضل هدفه في مرمى كريستال بالاس. يوم الـ 6 نوفمبر الماضي، بمناسبة لقاء الجولة الـ 15 من الدوري الانجليزي الممتاز.

يذكر أن سرعة تسديدة بن رحمة، بلغت 107.17 كم/ساعة، وهو ما جعله يخطف جائزة أقوى هدف في الموسم.

The 2022/23 winner of @Oracle‘s Most Powerful Goal is…

🚀 Said Benrahma 🚀

Congratulations, @Benrahma2 👏 pic.twitter.com/ESdIBH1Alg

— Premier League (@premierleague) May 30, 2023