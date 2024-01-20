بن رحمة يساند الخضر قبل موقعة بوركينافاسو

أعلن الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة، عن دعمه الكبير لرفقاءه المقبلين، على مباراة مصيرية اليوم السبت في “كان” كوت ديفوار.

وغاب نجم وست هام الانجليزي. عن قائمة الخضر المعنية بالمشاركة في كأس أمم إفريقيا. لخيارات فنية، بعدما فضل عليه بلماضي، يوسف بلايلي.

ونشر بن رحمة، فيديو له عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي عبر “أنستغرام” وهو يستمع ويغني إحدى الأغاني الخاصة بالخضر، وأرفقها بعبارة “insallah la victoire” وعلم الجزائر.

وهي المرة الأولى التي يتفاعل فيها لاعب “هامرز” مع لقاءات الخضر، منذ حادثته الشهيرة مع بلماضي، خلال ودية مصر أكتوبر الماضي.