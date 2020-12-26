بن زيان.. لاحظنا مناصب شاغرة كثيرة يجب إعادة التدقيق فيها

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم السبت، إنّ قطاعه لاحظ شغور في عدة مناصب.

وأوضح بن زيان في هذا السياق، أن رغم التعليمات و التوجيهات التي تم اسداءها، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من هذا الأمر.

وأضاف الوزير، أن هذا الموضوع يستدعي تشخيص دقيق وسبل تصحيح الأخطاء مستقبلا.

ودعا بن زيان، مديريات المؤسسات من أجل شغل هذه المناصب بالاعتماد على المعايير الدقيقة بكل شفافية وموضوعية.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن هذه المعايير من شأنها ضمان التأثير النوعي للسير الحسن وتأمين المؤسسة بهذه الظروف الصحية.