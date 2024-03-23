بن زية يعود للتسجيل مع الخضر بعد 2850 يوما

جدد ياسين بن زية، العائد إلى الخضر، بعد غياب طويل العهد مع الشباك رفقة المنتخب الوطني، بعد 2850 يوما بالتمام، وذلك بمناسبة لقاء أمس الجمعة أمام بوليفيا.

ونجح بن زية، الذي شارك بديلا، في المرحلة الثانية من مباراة بوليفيا. في تسجيل ثاني أهداف المنتخب، وهو الهدف الذي أنهى به بن زية. عقدة استمرت لـ 7 سنوات و9 أشهر و20 يوما مع الخضر.

ويعود آخر هدف سجّله لاعب كاراباخ الأذربيجاني. إلى تاريخ 2 جوان 2016 في مرمى منتخب السيشل، ضمن الجولة الـ 5 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2017.

وشارك يومها بن زية، أساسيا تحت قيادة نبيل نغيز، المدرب المساعد الحالي للبوسني بيتكوفيتش. والذي أشرف مؤقتا على التشكيلة الوطنية، بعدما كان مساعدا للفرنسي كريتسيان غوركوف، الذي استقال من منصبه.