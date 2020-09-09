بن زيتوني: برنامج “إينوفايت ألجيريا” سيدعم المشاريع المقاولاتية المبتكرة

الوطني
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بن زيتوني: برنامج “إينوفايت ألجيريا” سيدعم المشاريع المقاولاتية المبتكرة
بقلم فوزية.م

تدعمت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين ببرنامج جديد من شأنه أن يدعم المشاريع المقاولاتية المبتكرة.

حيث أكد رئيس لجنة المؤسسات الناشئة بالكنفدرالية، بن زيتوني شمس الدين، في تصريح على هامش إطلاق البرنامج، أن “برنامد اينوفايت ألجيريا” من شأنه دعم المشاريع المبتكرة”.

وقال زيتوني “البرنامج الجديد يعتمد اساسا على المعرفة التطبيقية والإبداع”.

وأضاف بن زيتوني “برنامج اينوفايت ألجيريا هو بمثابة محرك للإقتصاد”.

وأشار في ذات السياق “أن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تنمية مشاريع المقاولاتية القائمة على المعرفة التطبيقية وتطوير الإبداعي”.

ما أكد بن زيتوني أن “المستثمرين التابعين للكنفيدرالية وحتى المستثمرين الآخرين المهتمين سيتمكنون بفضل هذا البرنامج من الانخراط في رأس مال المخاطر لتشجيع المؤسسات الناشئة التي لا يمكنها عادة الاستفادة من قروض بنكية”.


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