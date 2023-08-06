بن سبعيني أساسيا في ودية دورتموند وأجاكس الهولندي

تواجد الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، ضمن التشكيلة الأساسية لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، التي ستلاقي نظيرتها الهولندية، أجاكس أمستردام مساء اليوم الأحد.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي دورتموند، على “تويتر” عن هوية التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب إدين تيرزيك، لودية أجاكس المقررة بملعب “سيغنال ايدونا بارك” بداية من الساعة 16:00، وعرفت التشكيلة تواجد بن سبعيني.

وسيكون الظهير الأيسر للخضر، الذي تألق في الودية الماضية أمام تشيلسي الانجليزي، أمام فرصة متجددة لتأكيد مستوياته، وحجز مكانة أساسية قبل أول مباراة رسمية لدورتموند، المرتقبة أمام شوت مينز، في كأس ألمانيا.