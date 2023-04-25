بن سبعيني يصاب ويتجه للغياب أمام شتوتغارت

أحدث الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، حالة طوارئ في ناديه الألماني، بوروسيا مونشنغلادباخ، في ظل الشكوك التي تحوم حول جاهزيته لمباراة الجولة الـ 30 من البوندسليغا، يوم السبت القادم أمام شتوتغارت.

وكشف موقع “ليغا أنسيدر” الألماني اليوم الثلاثاء. نقلا عن شبكة “سكاي” بأن مدافع الخضر، يعاني من تشوّه على مستوى أعلى الفخذ، بعد تعرضه لإلتواء في آخر مباراة.

وكان بن سبعيني، قد غادر لقاء الأحد الماضي، الذي انهزم فيه غلادباخ. بهدف دون مقابل، أمام الضيف يونيون برلين. في الدقيقة الـ 69، متأثرا بإصابة.

وأفادت ذات التقارير. بأن إصابة بن سبعيني، أقلقت الطاقم الفني لبوروسيا مونشنغلاباخ، لاسيما وأنها تهدد لحاقه بلقاء السبت القادم، أمام المضيف شتوتغارت.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن غياب بن سبعيني المرتقب، في اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 30 من الدوري الألماني الممتاز، سيفتح الطريق أمامه منافسه المباشر لوكا نيتز، للمشاركة أساسيا.