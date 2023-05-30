بن سبعيني يودّع أسرة غلادباخ برسالة مؤثرة

ودّع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، وجماهيره، برسالة مؤثرة، تحدث من خلالها على ما عاشه مع النادي، طيلة 4 سنوات.

ونشر مدافع الخضر، اليوم الثلاثاء، فيديو عبر حسابه الشخصي على “تويتر” يتضمن أهدافه مع غلادباخ، وأرفق الفيديو، برسالة وجهها إلى الجمهور وكل العاملين في النادي.

وجاء فيها: “حان الوقت لأقول وداعا.. أود أن أشكر جميع الفريق والموظفين والمشجعين الذين دعموني خلال هذه السنوات الأربع الرائعة.”

كما أكد بن سبعيني، في رسالته: “لقد مررنا ببعضنا البعض. احتفلنا بالانتصارات وتغلبنا على الهزائم، لكنني استمتعت بكل ثانية.. لقد لعبت في هذا النادي.”

وكان الدولي الجزائري، قد لعب يوم السبت الماضي. آخر لقاء له بألوان غلادباخ، بعدما رفض تمديد عقده المنتهي الصيف المقبل، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية بأن اللاعب وقّع رسميا على عقد التحاقه بالعملاق بوروسيا دورتموند.