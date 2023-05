غلادباخ يكّرم بن سبعيني في آخر مبارياته

قامت اليوم السبت، إدارة بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، بتكريم لاعبها الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، في ختام مغامرته مع الفريق بعد 4 سنوات كاملة من العطاء.

وقبل انطلاق مباراة غلادباخ وفرايبورغ، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من “البوندسليغا” كرمت إدارة الفريق الألماني، بن سبعيني، الذي شارك أساسيا على اعتبار أنها آخر مباراة له بألوان النادي.

كما كرم الفريق الألماني، مهاجمه الفرنسي ماركوس تورام، وهو الذي سيغادر رسميا رفقة بن سبعيني، بعدما رفض الثنائي كل مقترحات تمديد عقديهما مع الفريق.

يذكر أن إدارة غلادباخ كانت قد دعت، على لسان راينر بونهوف نائب الرئيس، جماهيرها إلى توديع الدولي الجزائري بأفضل طريقة، بعد كل الذي قدمه للفريق.

Farewell to Lars, Marcus and Ramy 👋

They’ve spent a combined total of 16 years at our club. We’re going to miss you! 💚 pic.twitter.com/fr8ujG82MT

— Gladbach (@borussia_en) May 27, 2023