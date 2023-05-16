بن شيخة: “أريد التتويج في بلدي بعدما توجت في تونس والمغرب”

أكد المدرب عبد الحق بن شيخة، بأنه يستهدف قيادة فريق اتحاد العاصمة، للتتويج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك، عشية لقاء إياب نصف النهائي، المرتقب أمام أسيك ميموزا الإيفواري.

وخلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الثلاثاء. بقاعة المحاضرات بملعب 5 جويلية، تحسبا لمباراة الغد أمام ميموزا، قال مدرب الاتحاد: “أطمح للتتويج في بلدي. بعدما توجت في المغرب بكأس إفريقيا وكأس العرش وفي تونس بالبطولة وكأس الشمال.. في بلادي لازم نربح”.

كما أوضح بن شيخة، بأن هذه النقطة، تعد تحفيزا إضافيا له، وحق مشروع لعائلته وكل أصدقائه ومن يحبونه، وختم: “هي محفزة أيضا للفريق.. أنا والاتحاد نشترك وضعية واحدة وبالدعاء واللعب والإرادة سنحقق الهدف”.