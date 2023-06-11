بن شيخة: “أصبحنا لا نتدرب كثيرا منذ تتويجنا بالكاف”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بأن فريقه دفع ضريبة تتويجه بلقب كأس الكاف غاليا، بعدما أصبح لا يتدرب كثيرا.

وفي تصريحات أدلى بها، عقب التعادل السلبي أمس السبت، أمام الضيف مولودية وهران، ضمن تسوية الجولة الـ 21، قال بن شيخة: “منذ أسبوع كامل لم ندخل إلى بيوتنا.. لست هنا لتبرير التعثر، لكننا أصبحنا لا نتدرب بسبب كثرة الحفلات”.

وفي المقابل، أشاد بن شيخة، بأداء لاعبيه في لقاء الحمراوة. مبرزا بأن المنافس قدّم مباراة قوية، على اعتبار أنه يصارع من أجل البقاء.

كما عرج مدرب الاتحاد للحديث عن أهداف فريقه فيما تبقى من الموسم الجاري. وختم: “المركز الثاني يستهوينا، من أجل لعب رابطة أبطال إفريقيا.. المهمة صعبة ولكننا سنحاول”.