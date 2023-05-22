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الرياضة

بن شيخة يحمّل لاعبيه مسؤولية الخسارة أمام بارادو

بقلم محمد.ل
بن شيخة يحمّل لاعبيه مسؤولية الخسارة أمام بارادو
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حمّل مدرب اتحاد العاصمة، عبد الحق بن شيخة، بطريقة غير مباشرة لاعبيه، مسؤولية الهزيمة التي مني بها الفريق أمس، أمام أتليتيك بارادو، ضمن تسوية لقاءات الجولة الـ20.

وفي تصريحات له عقب الداربي، قال بن شيخة، إنه احتج على الحكم. ولكن لا يجب تحميله المسؤولية كاملة، مضيفا: “الحكم لم يكن سيئا ولن أتحدث عنه”.

قبل أن يفتح مدرب الاتحاد، النار على أشباله، وقال: “لعبنا بسذاجة.. كنا ساذجين ومن غير المعقول أن فريق يلعب كأس إفريقيا يستقبل هدفا في الدقيقة الـ 90+7”.

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