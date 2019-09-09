بن صالح: “أحيي قيادة الجيش التي وقفت الى جانب الشعب في هذه المرحلة التاريخية”

حيى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الاثنين، قيادة الجيش، التي وقفت الى جانب الشعب في هذه المرحلة التاريخية.

وثمن رئيس الدولة، خلال اجتماع الحكومة، التزام قيادة الجيش في مرافقة ودعم مسعى العدالة في مكافحة الفساد وتبديد المال العام.

كما قال رئيس الدولة إنه يحيي الحكومة بقيادة الوزير الأول نور الدين بدوي، “على الجهود المخلصة، التي لاقت صدى طيب من طرف الشعب، ومكنت من استمرار الدولة”.

وأشاد بن صالح بالمناسبة بجهود الحكومة في المناسبات الخاصة، مثل ضمان التحضير الجيد لشهر رمضان والدخول المدرسي، والسهر على سلامة الحجاج.