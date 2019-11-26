بن صالح: رئاسيات 12 ديسمبر إستحقاق مصيري في تاريخ الجزائر

سجل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بأرتياج الأشواط الهامة التي قطعها المسار الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل.

وقال خلال أجتماع مجلس الوزراء، اليوم، أن الطريق إلى هذا الإنتخابات شهد انطلاق مبادرة الحوار الوطني ، وهذا الطريق الذي سلكناه بثباتشهد تحقيق العديد من الانجازات منذ انطلاق مبادرة الحوار الوطني.

ونوه رئيس الدولة بالعمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأردف أنه، لم يكن غريبا على الممارسة الديموقراطية أن نسمع اصوات تعارض هذه الانتخابات، لكن هذا الحق لا بد ان يكون مقرونا بإحترام الطرف الأخر، وممارسة الحق في الإنتخابات مكفولة بالقانون.

و تابع قائلا “وعليه، فإنه من المنتظر أن يلتزم شركاؤنا بالاحترام تجاه الجزائر ومؤسساتها، إذ يقع على الشعب الجزائري, فقط ودون غيره، أن يختار، بكل سيادة ومع كل ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد أن يضفي عليه الشرعية اللازمة لقيادة الأمة في المراحل القادمة”.

و أوضح بن صالح أن ذلك “سيتم من خلال الاحتكام إلى الإرادة الشعبية عبر صناديق الاقتراع التي يتهيأ شعبنا الكريم بعد أيام قليلة للتوجه إليها بقوة وكثافة، ملتحما وموحدا ومؤازرا للجزائر المتوثبة إلى مستقبل يصنعه بناتها وأبناؤها بمرافقة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني, تحت قيادته الرشيدة، الذي حمى الأمة مستلهما تضحياته من الوفاء للشهداء والمجاهدين وحريصا على الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري وحقه في بناء دولة ديمقراطية عصرية، قوية بماضيها ومقدراتها، ومطمئنة لمستقبل أجيالها من الشباب الواعي الصاعد للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات في جزائر تقودها كفاءات وطنية موثوقة”.

وأشاد رئيس الدولة بـ”الجهود الكبيرة” و “بالعمل الحثيث” الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لضمان حسن سير العملية الانتخابية بما يمكن المترشحين من التعريف ببرامجهم والتواصل مع المواطنين عبر كافة التراب الوطني.