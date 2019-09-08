بن صالح: مقترحات الهيئة هي ضمانات كافية لتنظيم إنتخابات رئاسية

قال رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، إن مقترحات الهيئة الوطنية للوساطة والحوار هي ضمانات كافية لتنظيم انتخابات رئاسية

وأضاف بن صالح، بعد إستقباله لأعضاء الهيئة، أن هناك تقارب في وجهات النظر على تنظيم رئاسيات في أقرب الآجال.

وهنأ رئيس الدولة أعضاء الهيئة على العمل المنجز، وأشاد بالتزامهم وشجاعتهم في أداء مهمتهم النبيلة خدمة للوطن رغم القيود والصعوبات.

كما أن المقترحات ترجمت إلى مشروعي نصين تشريعيين الأوّل يعدل ويتمم القانون العضوي المتعلق بالنظام الإنتخابي.

أما النص التشريعي الثاني ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

وأعرب بن صالح عن إرتياحه لمناخ الحرية والشفافية اللذان طبعا مسار الحوار، مشيرا إلى أن الدولة أوفت بالتزامها بعدم التدخل في هذا المسار.

وأكد رئيس الدولة، أن عملية الحوار التي سمحت بإشراك مختلف أطياف المجتمع من ممثلين المجتمع المدني والسياسي أفضت إلى تقارب واسع في وجهات النظر حول ضرورة الذهاب إلى انتخابات في أقرب الآجال كحل عملي وديمقراطي لتجاوز الوضع الراهن.

وفي الأخير دعا بن صالح كريم يونس إلى مواصلة جهوده وإجراء المشاورات اللازمة لتشكيل وتنصيب السلطة المستقلة.