بن صالح وبدوي يستعرضان آليات إعادة بعث المسار الانتخابي

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بن صالح وبدوي يستعرضان آليات إعادة بعث المسار الانتخابي
بقلم مصطفى.ق

استعرض رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح، خلال  استقباله، اليوم الثلاثاء ، بالجزائر العاصمة للوزير الأول، نور الدين بدوي،  التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة  بعث المسار الانتخابي”.

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن : “رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح ، استقبل ، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019 ، بمقر رئاسة الجمهورية ، الوزير الأول ، نور الدين  بدوي ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة”.

وخلال هذا اللقاء قدّم الوزير الأول عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، مع تقييم شامل للوضع السياسي ، وكذا التدابير اللازم  اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار  الانتخابي”.

وفي الختام ، “قدم رئيس الدولة تعليمات للوزير الأول والحكومة من أجل المتابعة اليومية لكل ما يهم حياة المواطن، فضلا عن ضمان السير الحسن للمرفق العام”.


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