بن صالح وبدوي يستعرضان آليات إعادة بعث المسار الانتخابي

استعرض رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح، خلال استقباله، اليوم الثلاثاء ، بالجزائر العاصمة للوزير الأول، نور الدين بدوي، التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي”.

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية أن : “رئيس الدولة ، عبد القادر بن صالح ، استقبل ، اليوم الثلاثاء 25 جوان 2019 ، بمقر رئاسة الجمهورية ، الوزير الأول ، نور الدين بدوي ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لأداء الحكومة”.

وخلال هذا اللقاء قدّم الوزير الأول عرضا مفصلا حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ، مع تقييم شامل للوضع السياسي ، وكذا التدابير اللازم اتخاذها بشأن الظروف والآليات التي من شأنها أن تحيط بإعادة بعث المسار الانتخابي”.

وفي الختام ، “قدم رئيس الدولة تعليمات للوزير الأول والحكومة من أجل المتابعة اليومية لكل ما يهم حياة المواطن، فضلا عن ضمان السير الحسن للمرفق العام”.