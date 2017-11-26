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بن طالب أفضل شاب في “البوندسليغا”

الرياضة
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بن طالب أفضل شاب في “البوندسليغا”
بقلم وليد كويني

نشر موقع “أوبتا” العالمي، إحصائيات تخص متوسط ميدان الخضر ونادي شالك الألماني نبيل بن طالب منذ إنضمامه إلى الدوري الألماني.

وفي تقرير لذات الموقع، كشف الأرقام التي حققها بن طالب في “البونديسليغا” وأكد أنه لم يسبق لأي شاب وأن حققها.
وهذا بتسجيله لـ 8 أهداف وتقديمه لـ 5 تمريرات حاسمة، منذ إنضمامه الموسم الماضي إلى شالك 04.
واحتفل بن طالب، بعيد ميلاده الـ 23 يوم الجمعة الماضي، وتلقى تهاني والدعم رغم غيابه.
يشار أن متوسط الميدان، يخضع للعلاج مكثف للتخلص من إصابته التي لحقت به، والتي أبقته بعيدا عن المنافسة مؤخرا.

نبيل بن طالب

نبيل بن طالب

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