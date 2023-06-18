بن طالب ينفرد برقم عربي في الدوريات الكبرى

تمكّن الدولي الجزائري، ولاعب نادي أنجي الفرنسي، نبيل بن طالب، من الانفراد برقم عربي استثنائي، في الدوريات الكبرى، خلال موسم 2022-2023.

وكشف الحساب الرسمي للدوري الفرنسي “ليغ1” على فيسبوك، اليوم الأحد، بأن بن طالب، هو اللاعب العربي الوحيد. الذي نجح في تسجيل هدف من ركلة حرة مباشرة بالدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الموسم الماضي.

وللإشارة فإن هدف بن طالب العالمي، كان في مرمى نادي تولوز. في المباراة التي انهزم فيها أنجي، بثلاثية لهدفين، يوم الـ 16 أكتوبر 2022، ضمن فعاليات الجولة الـ 11 من الليغ1.