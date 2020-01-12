بن علي الشريف: يجب العودة لمسار الحوار بين كل الأطراف الليبية للوصول إلى حل بدون تدخل أجنبي

دعا الناطق الرسمي للخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن علي الشريف، لضرورة التحاور مع كل الأطراف المتنازعة في ليبيا.

وأكد بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الحوار سيمكن كل الأطراف من التوصل لحل سلمي ينهي الأزمة التي تعيشها ليبيا والتي طال أمدها.

وأضاف ذات المتحدث أن الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا تستلزم بحث سبل تجاوز الأزمة بالطرق السلمية بعيدا عن العنف و عن كل المحاولات لفرض الحلول عن طريق القوة العسكرية والحرب.

وفي ذات السياق قال بن علي الشريف أن زيارة الوفد الليبي للجزائر تندرج ضمن الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين كافة المكونات و مختلف الاطراف الليبية من أجل العودة لمسار الحوار

كما يجب حسب بن شريف العمل على ضمان حل سياسي سلمي يضمن سيادة ووحدة الشعب الليبي ووضع حد للازمة التي يعانيها هذا البلد الجار و الشقيق بعيدا عن التدخلات الأجنبية