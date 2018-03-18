بن غبريت: عرض إستشارة تأجيل “الباك” على أويحي هذا الأسبوع

كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أن نتائج إستشارة تأجيل تاريخ امتحان شهادة الباكالوريا، ستعرض على الوزير الأول أحمد أويحي.

وفي مداخلة لها على أمواج الاذاعة الوطنية، صرحت الوزيرة، أن رأي “الأغلبية” المؤيد لتأجيل تاريخ امتحانات البكالوريا تنتظر مواقفة أويحي.

مؤكدة أن هذه الإستشارة ستعرض في مجلس الحكومة، للإطلاع الوزير الأول على التواريخ الجديدة لإمتحان الباكالوريا.

والتي ستكون خلال الفترة الممتدة ما بين 19 الى 24 جوان القادم.

للإشارة فقد أطلقت وزارة التربية عبر موقعها الالكتروني، الأسبوع الماضي إستشارة لتغيير تواريخ إمتحان شهادة البكالوريا لموسم 2018.

والتي انتهت بتسجيل نسبة قوية مؤيدة لتغيير هذه التواريخ تجاوزت 71 بالمائة من المترشحين المصوتين.