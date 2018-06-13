بن غبريت : قطع الأنترنيت وحجب “الفايسبوك” على الجزائريين خلال إمتحانات البكالوريا

قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنه وتطبيقا للإجراءات التنظيمية لإمتحانات البكالوريا، فسيتم قطع الأنترنت عبر كامل التراب الوطني لمدة ساعة بعد انطلاق كل إمتحان.

فيما سيتم حجب تطبيق “الفايسبوك” عبر كامل التراب الوطني إلى غاية الانتهاء من امتحانات شهادة البكالوريا.

بن غبريت قالت إنّ هذا الأمر “فرض نفسه علينا، وإنها حالة قوة قاهرة ولسنا مرتاحين للجوئنا إلى قطع الأنترنيت.

و لكن لا يجب الوقوف مكتوفي الأيدي أمام مثل هذه الظواهر”.

وبعد أن أكدت أن الكثير من المترشحين “هم ضحايا نقص الوعي بعواقب سلوكهم جراء اللجوء إلى الغش”،

وحسب بن غبريت، فقد قررت وزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة لهذه السنة،

بطلب من وزارة التربية الوطنية، قطع خدمة الإنترنت لمدة ساعة عند بداية كل امتحان للبكالوريا.

من أجل تفادي كل ما قد يؤثر على هذا الامتحان، مع احتمال انقطاع المواقع الاجتماعية خلال فترة البكالوريا.

و من جهتها، ستقوم وزارة التربية الوطنية بتجديد التدابير المتخذة خلال الدورات السابقة للبكالوريا.

و تخص هذه التدابير كل من المترشحين والأساتذة و المراقبين وكذا الطاقم الإداري.

و أكدت المسؤولة الأولى لقطاع التربية، إنّ دائرتها الوزارية أعدت بروتوكولا “يتمثل في وثيقة ضخمة تشمل كل مراحل الامتحان قصد ضمان أفضل تنظيم ممكن لهذا الحدث”.

و من جهة أخرى، حرصت الوزيرة على الإشادة بالموظفين والأساتذة البالغ عددهم 700.000 .

الذين تم تجنيدهم لإنجاح الامتحانات الوطنية الثلاثة (شهادة التعليم الابتدائي و شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا).

مشيرة إلى المكلفين بإعداد مواضيع البكالوريا البالغ عددهم 131 والذين تم عزلهم نهائيا منذ 17 ماي الماضي في “مخبأ حقيقي”.

إلى غاية نهاية البكالوريا يوم 25 جوان لتجنب أي تسرب للمواضيع.

كما قرّرت وزارة التربية هذه السنة تفادي الزيارات الرسمية لمراكز الامتحان من أجل فتح الأظرفة.

التي تحتوي على مواضيع الامتحانات لتفادي التشويش على المترشحين و كذا تأمين الامتحانات.