بن فليس يعلق على تنصيب لجنة الحوار والوساطة

علّق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، على تنصيب رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، للجنة الحوار والوساطة.

وقال بن فليس في منشور على الصفحة الرسمية للحزب، بفيسبوك، إن الحوار الوطني، أضحى أكثر من خيار وأكثر من حاجة.

وأشار أن الحوار الوطني، ضرورة حيوية، وفيه تكمن المصلحة العليا للوطن، مؤكدا أنه لا بديل لنا سواه ولا ملاذ ولا منفذ لنا غيره.

وأضاف “منذ بداية الأزمة إننا اليوم أقرب إلى عتبة حلها مما كنا عليه في أي وقت مضى؛ و شروط و ظروف تخطي هذه العتبة في متناولنا أكثر مما كانت في كل المراحل السابقة، فالحوار الوطني بداية مشوار وليس نهايته”