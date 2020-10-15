بن قرينة:”قرار الحركة بالتصويت بـ”نعم” مزلزل وأزعج الكثير”

إعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد القادر بن قرينة، أن قرار حركته بالتصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور بـ”المزلزل”.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار في حصة “الجزائر في أسبوع”، قال بن قرينة:”

كلمة نعم الصادرة عن حركة البناء الوطني أزعجت العديد من التشكيلات لأن قراراها مزلزل ولها تمثيل شعبي حقيقي.”

وأضاف رئيس حركة البناء الوطني:”عندما تتكلم عن قرار حركة البناء الوطني فعلا يزعج لأن أصواتها مبنية بصدق ومصارحة،

من اجل قناعات محددة للدفاع عن المبادئ النوفمبرية الباديسية التي ضح من مليون ونصف مليون من الشهداء، لذلك يعرفون انها كثلة صلبة وثتبتة ومتماسكة ولها كامل الثقة في حركة البناء الوطني،

لأنها ما كانت يوم من لأيام إلا من اجل خدمة الشعب والوطن وكل ما ناد منادي الوطن لن تتأخر الحركة ولن تقايض على أمر وإستقرارا الوطن وخدمة الشعب ودعم مؤسسات الدولة الجزائرية حتى تبقى مستقرة.”