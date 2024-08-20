بن قرينة: المترشح تبون حقق إنجازات ملموسة ساهمت في تمتين السيادة الوطنية

قال رئيس حركة البناء الوطني, عبد القادر بن قرينة, اليوم الثلاثاء، إن المترشح الحر لرئاسيات 7 سبتمبر عبد المجيد تبون حقق إنجازات ملموسة ساهمت في تمتين السيادة الوطنية.

ودعا بن قرينة من ولايتي بومرداس والجزائر, الى الالتفاف حول مشروع المترشح تبون والاستفادة من نظرته “الاستشرافية” والتصويت لصالحه.

كما أوضح رئيس حركة البناء الوطني, في تصريح صحفي أدلى به عقب لقاء جواري نشطه ببلدية قورصو (بومرداس) أن المترشح الحر عبد المجيد تبون “قطع أشواطا كبيرة في تحقيق وتمتين أركان الأمن القومي والسيادة الوطنية من خلال تجسيد مشاريع تصب في تحقيق الأمن المائي والغذائي و كذا الدفاعي”.

وأصاف بن قرينة أن هذه الإنجازات أن تكون الجزائر “سيدة في قراراتها”، كما ساهمت في “تحصينها من أي تدخل أجنبي في كل القضايا المطروحة وطنيا ودوليا”.

وللإشارة، نشط بن قرينة بالجزائر العاصمة, لقاء جواريا ببلدية الرايس حميدو, أوضح من خلاله أن المترشح الحر عبد المجيد تبون سيقود الجزائر, في حال التصويت عليه, إلى “مرحلة حاسمة نحو تجديد مؤسساتها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية”.

أما بمناسبة الذكرى المزدوجة (20 أغسطس 1955 و 20 أوت 1956) المصادفة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام, استذكر بن قرينة قرارات عبد المجيد تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى في اطار تعزيز وحماية الذاكرة الوطنية.