بن قرينة: هكذا تلاعبت وزيرة من حكومة العصابة بالمال العام

كشف المترشح للرئاسيات الماضية،عبد القادر بن قرينة، أن وزيرة من الوزيرتين التي تم تنحيتهما من الحكومة منعت من السفر لأسباب تافهة.

وذكر رئيس حركة البناء الوطني خلال تجمع له بولاية بشار، أن ملف هذه الوزيرة بحوزته، وان العصابة هي من نصب هذه الوزيرة، وملفها عنده إن طلبته السلطات الأمنية فسيقدمه لهم.

وقال ان الوزيرة طردت عددا من العمال في قطاعها لأنهم كشفوا الملف، حيث تلاعبت الوزيرة بالأموال العمومية، من خلال تلقى عمولات بإسم افراد من عائلتها، بعشرات الملايير.

وكانت الوزيرة تقيم بفرنسا وتملك “مخمرة” بباريس وقامت العصابة بجلبها لتعطيها وزارة لسرقة المال العام.

الوزيرة حسب بن قرينة حاولت إرشاء العمال الشباب لكنهم رفضوا كل المغريات التي حاولت تقديمها لهم.