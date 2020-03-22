بن قرينة: يجب على وزارة الصحة أن تعتمد مخابر للكشف عن فيروس كورونا بالهضاب والجنوب

طالب رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة من وزارة الصحة أن تترحك لوضع مخابرللكشف عن فيروس كورونا بولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا.

وقال بن قرينة في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك أن سكان الهضاب و الجنوب الكبير ينتظرون من وزير الصحة أن يتحرك لوضع مراتكز تحليل للكشف عن فيروس كورنا في مناطق الهضاب العليا وسكان أقصى الجنوب الجنوب الشرقي و الجنوب الغربي لاسيما مع بعد المسافات وتوقف النقل الجماعي.

وأضاف بن قرينة أنه و بعد توسيع ىمصالح باستور للكشف عن التحاليل بكل من ولايتي قسنطينة ووهران يجب التفكير في باقي سكان الولايات وخاصة ولايات الهضاب العليا وولايات الجنوب