أعلن وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، عن افتتاح بوابة إلكترونية للإستثمار السياحي.

وقال بن مسعودة في لقاء مع مدراء السياحة الولائيين ومسيري المؤسّسات تحت الوصاية، أنّ سنة 2018 ستكون سنة لتعميم الرقمنة على المصالح التابعة للقطاع.

كما أضاف الوزير أن قطاعه سيعمل على الرقي في المنتوج التقليدي والإرتقاء به.

مشيرا أن تجسيد أهداف القطاع، يبقى مرهون بالأطراف الفاعلة في قطاع السياحة، خاصة وأنه تم توفير كافة الظروف الملائمة، لرفع السياحة في الجزائر.

كما دعا الوزير العاملين في المجال السياحي تقديم نتائج إيجابية على واقع السياحة في الجزائر.