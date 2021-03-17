بن موهوب: إدخال التعامل الإلكتروني في البورصة قريبا

قال المدير العام لشركة تسيير البورصة يزيد بن موهوب، أن التكنولوجيا المالية كانت إحدى الوسائل لتحقيق الإدماج المالي.

وكشف بن موهوب، أن التكنولوجيا المالية هي حجر الأساس الذي من شأنه تحويل مشهد القطاع المالي الجزائري كليا.

وأوضح بن موهوب، خلال ندوة حول الفرص الجديدة للتحول الرقمي في الإقتصاد والمالية، أن بورصة الجزائر تعمل على إنشاء سوق مخصصة للمؤسسات الناشئة.

كما دعا إلى تغيير نموذج تمويل المشاريع القائم على القروض البنكية والذهاب نحو طرق جديدة لجمع الأموال للإستجابة لاحتياجات تمويل المؤسسات التي تأثرت بالأزمة المالية والصحية.

وأضاف في ذات السياق، أنه سيتم قريبا إنشاء نظام معلوماتي والتعامل الالكتروني في البورصة، مما سيسمح لبورصة الجزائر بالانسجام مع معايير البورصات الدولية الأخرى.