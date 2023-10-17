بن ناصر: “أحب أسلوب غوارديولا ومانشستر سيتي”

أكد لاعب الخضر، ونجم نادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، بأنه معجب كثيرا بأسلوب التقني الاسباني، بيب غوارديولا وناديه مانشستر سيتي الانجليزي.

وارتبط اسم الدولي الجزائري، بالمان سيتي في مناسبات عديدة. آخرها الصائفة الفارطة، بعدما رشحته الصحافة الانجليزية للانتقال إلى بطل أوروبا.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “لو كلوب دي 5” على “اليوتوب” أكد بن ناصر، بأنه وقبل كل لقاء سواء مع المنتخب أو مع ناديه، يذهب إلى المدافعين ويطلب منهم تمرير الكرة له. حتى يتمكن من إخراجها والمساهمة في بناء الهجمات. مشيرا إلى أنه يحب لمس الكرة أكثر من اللازم.

قبل أن يضيف لاعب الخضر في السياق ذاته: “أنا أحب أسلوب بيب غوارديولا ومانشستر سيتي، عندما ترى لاعبي خط الوسط الذين يلمسون 120 كرة في المباراة الواحدة. فهذا حلم وهذه هي أساليب اللعب التي أحبها”.