بن ناصر مرشح لمزاملة محرز في المان سيتي

رشحت تقارير صحفية صادرة اليوم الأحد، لاعب الخضر ونادي أسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، لمزاملة مواطنه رياض محرز، في مانشستر سيتي الانجليزي.

وأفاد موقع “أفريكا فوت يونايتد” بأن متصدر البريمير ليغ، مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان الروسونيري، إسماعيل بن ناصر.

كما أوضح المصدر ذاته، بأن السيتي، يريد ضم الدولي الجزائري، بعد فشله في استقدام الانجليزي، جود بيلينغهام. لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، المتواجد محل أطماع ريال مدريد.

مشيرا في السياق نفسه. إلى أنه وفي حال نجاح المفاوضات فإن بن ناصر. سينافس الاسباني رودري على مكانة أساسية في المان سيتي.

قبل أن يوضح المصدر ذاته، بأن بن ناصر، يمكنه الحصول على مكانة أساسية من دون المنافسة مع رودري، في حال الرحيل المرتقب لكل من إلكاي غاندوغان. وبيرناردو سيلفا وكالفين فيليس. مع نهاية الموسم الجاري.

كما ذكّر الموقع المهتم بأخبار الكرة الإفريقية، بأن مانشستر سيتي، ليس الفريق الانجليزي الوحيد، الذي يرغب في ضم بن ناصر، المطلوب أيضا من ناديه السابق أرسنال. الذي حمل ألوانه ما بين 2015 -2017 قبل الالتحاق بإمبولي.