بن ناصر: “هدفنا في كان كوت ديفوار هو التتويج باللقب”

أكد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، بأنه يطمح لقيادة الخضر، لتتويج قاري جديد، في كوت ديفوار، بعد الأول سنة 2019 بالأراضي المصرية.

وفي حوار مطول، خص به شبكة “بي إن سبورت” القطرية. تحدث نجم ميلان الإيطالي، عن أهدافه المستقبلية مع الخضر، وقال: “الهدف مع الجزائر في كأس أمم إفريقيا المقبلة هو الفوز بها”.

وأضاف بن ناصر: “حتى وإن كانت كل المنتخبات تبحث عن الفوز والوصول إلى النهائي.. لكنني تذوقت ذلك في سنة 2019، وأريد استرجاع تلك اللحظات”.

وختم لاعب الخضر: “أريد أن أسعد جمهورنا، وما الفائدة من خوض المباريات التأهيلة إن لم يكن الهدف هو الفوز بالكأس؟”.