بن ناصر يؤكد جاهزيته لمواجهة روما

أكد لاعب “الخضر”، اسماعيل بن ناصر، جاهزيته لاستعادة نغمة المنافسة، بمناسبة لقاء اليوم الأحد، الذي يستضيفه فيه ناديه أسي ميلان، روما، في قمة الجولة الـ 18 من “السيري أ”.

ونشر بن ناصر، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”. تحمل صورته وموعد مباراة ميلان وروما، في إشارة إلى تواجده ضمن قائمة اللقاء.

ويعود آخر ظهور، لبن ناصر، مع “الروسونيري” إلى تاريخ الـ 17 أوت 2024. في افتتاح موسم “السيري أ” أمام تورينو. قبل أن يغيب لأسباب فنية في ثاني الجولات أمام بارما، في الـ 24 من الشهر ذاته.

والتحق مطلع سبتمبر الماضي، بن ناصر، بالخضر، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025. وشارك في الأولى، ولكنه غاب عن الثانية، بسبب إصابة خطيرة على مستوى الركبة.

للإشارة فإن مدرب ميلان، باولو فونسيكا، كان قد أكد في الندوة الصحفية التي نشطها أمس السبت. تحسبا لمواجهة روما، بأن بن ناصر، تحسن كثيرا، وبات جاهزا ولكن لن يكون ذلك طيلة الـ 90 دقيقة.

Here we go again ❤️🖤 pic.twitter.com/i6HWFnXqAF

— Ismaël Bennacer (@IsmaelBennacer) December 29, 2024