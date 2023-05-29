بن ناصر يتابع تأهل ميلان إلى “الشامبينز ليغ” من المنزل

بطريقة خاصة، تابع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، مباراة ناديه أسي ميلان، التي جمعته أمس الأحد، بجوفنتوس، في قمة الجولة الـ 37 وما قبل الأخيرة من “السيري أ”.

ونشر لاعب الخضر، الذي انتهى موسمه قبل الأوان، بعد إصابته في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام الغريم انتر ميلان، صورة له على حسابه عبر “تويتر” وهو يتابع لقاء أمس. على “لوحة ذكية” من منزله.

كما أرفق بن ناصر، الصورة التي أظهرت احتفال زميله جيرو، بالهدف الوحيد في المباراة، بعبارة “أول معجب”.

وللإشارة فإن الفوز على “اليوفي” سمح للنادي اللومباردي. بضمان تأهله رسميا إلى “الشامبينز ليغ” في الموسم المقبل قبل جولة عن نهاية السيري أ. بعدما رفع رصيده إلى 67 نقطة في المركز الرابع، وبفارق 6 نقاط كاملة على أتالانتا

ليلتحق بذلك، ميلان وبن ناصر، في رابطة الأبطال بكل من صاحب اللقب نابولي، ولازيو والغريم انتر ميلان.