بن ناصر يتحوّل إلى خيار ثانوي في مخططات بيولي

توقعت تقارير صحفية إيطالية صادرة اليوم الأحد، بأن يتحول الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، إلى خيار ثانوي، في مخططات مدرب نادي أسي ميلان ستيفانو بيولي.

وأفاد موقع “كالتشيو ميركاتو” بأن بيولي. يخطط للاعتماد بانتظام على اللاعب البوسني. راضي كرونيتش. الذي بات أكثر أهمية من بن ناصر في “الروسونيري”.

كما أشار المصدر نفسه، بأن اللاعب البوسني. يمنح أكثر توازنا لتشكيلة ميلان، الأمر الذي يرشحه للتواجد باستمرار في التشكيلة الأساسية على حساب لاعب الخضر.