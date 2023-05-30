بن ناصر يحظى بدعم كبير من لاعبي ميلان

وجد الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، دعما معنويا منقطع النظير، من طرف زملائه في نادي أسي ميلان الإيطالي.

ويمر لاعب الخضر، فترة عصيبة، بسبب إصابته المعقدة على مستوى الركبة، والتي ستبعده عن المنافسة لـ 6 أشهر كاملة، بعد خضوعه لعملية جراحية.

ونشر بن ناصر، اليوم الثلاثاء، صورا له رفقة عدد من لاعبي ميلان. بعيدا عن الميادين، يتقدمهم الفرانكو جزائري، ياسين عدلي. عبر حسابه على “فيسبوك” وأرفق الصور بتعليق قال فيها: “أوقات رائعة مع الأولاد”.