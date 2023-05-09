بن ناصر يلهب داربي ميلان

أعلن الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، جاهزيته للصدام القوي، الذي ينتظره رفقة ناديه أسي ميلان، أمام الغريم التقليدي، انتر ميلان، في منافسة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الغريمان، سهرة غد الأربعاء. بملعب “سان سيرو” ضمن ذهاب نصف نهائي “الشامبينز ليغ” بينما تلعب مباراة العودة يوم الـ 24 من شهر ماي الجاري.

وأطلق بن ناصر، اليوم الثلاثاء، منشورا عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” ألهب به الداربي الأوروبي، بنشره صورة من تدريبات ميلان، وأرفقها بتعليق قال فيه: “جاهز للمعركة”.

يشار إلى أن لاعب الخضر، يقدم مستويات كبيرة. في الموسم الجاري، ولاسيما في منافسة دوري الأبطال. وهو الذي سجل هدف الفوز في ذهاب ربع النهائي أمام نابولي. والذي ساهم في تأهل “الروسونيري” بعد التعادل إيابا بهدف لمثله.