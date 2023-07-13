بن ناصر يواصل علاجه بمصحة أسبيتار

يواصل الدولي الجزائري ومتوسط ميدان ايسي ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، برنامجه التأهيلي بعد تعرضه لإصابة على مستوى غضروف الركبة اليمنى.

والتي تعرضه لها خلال الموسم المنقضي، برسم مواجهة فريقه ميلان ضد الإنتر في نصف نهائي رابطة الأبطال.

ونشرت مصحة أسبيتار القطرية، أمس الأربعاء، صور لنجم الخضر بن ناصر، من عملية إجرائه حصص برنامجه التأهيلي، تحسبا لعودة اللاعب في أقرب الآجال.

يجدر الإشارة، ذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية، أن مدة غياب الدينامو ستدوم لحوالي ست أشهر، ومن المنتظر أن يعود مطلع شهر سبتمبر المقبل للمنافسة.